Вашингтон, 6 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. Соответствующий список опубликован на сайте журнала.

MARTIN DIVISEK/ EPA/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Так, первую строку в рейтинге заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на втором месте расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, в тройку наиболее влиятельных женщин вошла и вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис, далее следуют премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заняла 27-е место в рейтинге, замыкает список из 100 позиций кукла Барби. Forbes отмечает, что рейтинг влияния составлен на основе таких параметров, как медийность, богатство, а также воздействие на общественное мнение и сферы влияния.

В этот же день американский журнал Time признал «человеком года» певицу Тейлор Свифт. Авторы издания отметили, что достижения Свифт столь многочисленны, что пересказывать их кажется почти неуместным. Тейлор Свифт родилась в 1989 году в американском штате Пенсильвания. Является обладателем целого ряда наград, включая «Грэмми» и «Эмми», за песни в жанрах кантри, поп-рок и фолк-рок.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года газета Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2022 года. В список, помимо премьер-министра Финляндии Санны Марин, супруги принца королевской семьи Великобритании Гарри Меган Маркл и певицы Билли Айлиш, вошли Миа Моттли, поддерживающая выход Барбадоса из-под британской короны, вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина.

Одними из самых влиятельных женщин также стали судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, министр климата Пакистана Шерри Рехман, врач и активистка Ребекка Гомпертс, глава украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, актрисы и писательницы Анни Эрно и Цици Дангарембга, малайзийская актриса Мишель Йео и генеральный директор корпорации Citigroup Джейн Фрейзер. Также газета включила в рейтинг женщин Ирана, выразивших протест в связи со смертью иранки Махсы Амини после её задержания полицией нравов.