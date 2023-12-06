Москва, 6 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Новогодняя ночь в Москве точно будет снежной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 6 декабря на пресс-конференции в Москве.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом», — сообщил он, добавив, что ничего более конкретного сказать нельзя.

Вильфанд уточнил, что сейчас высота сугробов в Москве достигает 37 см и это является рекордом. Он пояснил, что растаять такие сугробы могут, если на протяжении восьми дней подряд в столице будет фиксироваться +10 °С, а такого не бывает в это время года.

Как передавало ИА Регнум, в Росгидромете предупредили, что с 5 по 9 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы.

В Московской области 6 декабря зафиксировали первые морозы с температурой ниже минус 20 ºС, так, в подмосковном Клину температура воздуха опускалась до минус 21,8 ºС. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что минувшей ночью в Москве было немного «теплее», чем 5 декабря. В частности, на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 12,4 ºС.