Москва, 6 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Пилотам, посадившим самолёт «Уральских авиалиний» в пшеничное поле под Новосибирском, предложили уволиться, жена второго пилота Эдуарда Семёнова — Анна — назвала предложение об уходе несправедливым.

РИА Новости

«Это правда. Мы резко против, так как считаем это несправедливым», — сказала она «Газете.Ru».

Анна Семёнова даже написала обращение к президенту России Владимиру Путину, прося не наказывать супруга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на её обращение, которое оказалось в распоряжении издания.

«При расчёте топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — рассказала Анна Семёнова.

Она отметила, что пилоты невозможное, наказывать командира и второго пилота несправедливо. Семёнова считает их героями, которые смогли спасти всех пассажиров, экипаж и само воздушное судно.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября самолёт Airbus, следовавший рейсом из Сочи в Омск, вынужденно приземлился в поле в Новосибирской области. На его борту находились 159 человек, включая 23 детей, в результате инцидента никто не пострадал.

Росавиация после этого инцидента 27 сентября разослала пилотам российских авиакомпаний рекомендации по безопасности. Ведомство потребовало от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами «Общих правил подготовки к полётам», которые до этого утвердило Министерство транспорта.

Причинами экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» Росавиация назвала падение давления в «зелёной» гидросистеме воздушного судна и некоторые ошибки экипажа. В документе уточняется, что ошибка экипажа при посадке воздушного судна состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы. Ещё одной причиной стало необоснованное решение пилотов лететь в Новосибирск, вызванное ошибкой в расчётах необходимого количества топлива.