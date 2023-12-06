Лондон, 6 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Британия расширила список санкций против России на 45 позиций, включив в него российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, экспортирующих комплектующие в РФ. Об этом 6 декабря говорится в заявлении МИД страны.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Уточняется, что в перечень вошло 31 юридическое и физическое лицо, связанное с российским военно-промышленным комплексом и имеющее отношение к производству беспилотников и частей ракет, а также к поставкам и импорту ключевых электронных компонентов.

В частности, санкции введены в отношении одного из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александра Захарова и членов его семьи. Ограничения подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.

Кроме того, в список попали руководство и сотрудники авиамоторного научно-технического комплекса «Союз», а также четыре фирмы из ОАЭ, три — из Гонконга и по одной — из Турции и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года подали в правительство Британии данные о том, что нарушили антироссийские санкции. Известно о 127 фактах нарушения санкций — юридические лица добровольно сообщили о них в компетентные органы. Если нарушитель сотрудничает со следствием, размеры штрафов будут ниже.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 декабря заявил, что наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху российской экономики. Он отметил, что ощутимые трудности были, прежде всего, во втором квартале 2022 года, но с тех пор идёт уверенное восстановление.