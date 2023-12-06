Москва, 6 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Дядя Артёма Усса Владислав сообщил ИА Регнум, что он знает, где находится его племянник, поэтому Госдеп США может уже сегодня переводить обещанные 7 млн долларов в Россию. Также Владислав Викторович заметил, что его родственник не скрывается и спокойно живёт в России.

Соцсети Артём Усс

«Артём не скрывается, он в России. Вот я назвал место, пусть США переводят деньги», — в шутку сказал Владислав Усс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за любые данные о российском бизнесмене Артёме Уссе, сыне бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса.

Также 6 декабря стало известно, что правоохранительные органы Италии ведут операцию по поимке и аресту шести человек, которые, по версии следствия, помогли бежать Уссу-младшему из-под домашнего ареста в Италии и покинуть страну.

США обвиняют Артёма Усса в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Он был задержан 17 октября 2022 года в аэропорту Милана Мальпенса по запросу США. Сначала Артём Усс находился под стражей, позже эту меру пресечения поменяли на домашний арест. Суд в Милане 21 марта принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Артём Усс бежал из-под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет.

В России Артём Усс явился в полицию и дал показания.