Санкт-Петербург, 6 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Пожарным в Санкт-Петербурге удалось ликвидировать возгорание в консерватории имени Римского-Корсакова. Его площадь составила 100 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Сообщается, что пожарные перед этим локализовали пожар на 100 квадратных метрах и затем ликвидировали его. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря в Санкт-Петербурге произошло возгорание в консерватории имени Римского-Корсакова. Была проведена эвакуация людей из здания.

Уточнялось, что с 2014 года консерватория находилась на реконструкции, её окончание запланировано на следующий год.

В посёлке Охотск Хабаровского края 4 декабря в результате пожара погибли женщина и трое детей. По словам источника агентства, на месте возгорания также был обнаружен мужчина, его доставили в реанимационное отделение КГБУЗ «Охотская ЦРБ» с отравлением угарным газом. Он пояснил, что ночью проснулся от запаха гари, после чего попытался отключить электрообогреватели, но потерял сознание. Одной из версий случившегося рассматривали ненадлежащую эксплуатацию отопительного оборудования.

В Архангельске 5 декабря произошёл крупный пожар в производственном здании. Тогда сообщалось, что огонь вспыхнул в здании на улице Тарасова. Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м. Пострадавших в результате происшествия не было.

К ликвидации возгорания привлекли 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.