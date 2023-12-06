Москва, 6 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Сбер выбрал развитие искусственного интеллекта (ИИ) в качестве приоритетного направления для своей новой стратегии. С помощью ИИ должно в будущем приниматься большинство решений, заявил глава Сбера Герман Греф 6 декабря на Дне инвестора банка.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф

Представляя новую стратегию группы на 2024–2026 годы, Греф подчеркнул, что именно развитие искусственного интеллекта нового поколения будет первоочередной задачей на этот период.

«Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство решений в автоматическом режиме на основе искусственного интеллекта», — сказал глава Сбера.

Он добавил, что специалисты продолжат вручную работать над самыми сложными, самыми тяжело конструируемыми продуктами. Также ИИ не подойдёт в случае, когда потребуется удовлетворить самые непростые нужды человека.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбера Герман Греф приближает своё увольнение, когда усиливает автоматизацию решений высшего менеджмента.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Путин заявил на пленарном заседании конференции AI Journey, что общие усилия, направленные на развитие ИИ в России, уже дали результат. За последние годы в отечественной экономике и социальной сфере в 1,5 раза увеличилось применение решений, связанных с ИИ. К примеру, компания «Газпром» за счёт таких технологий сократила затраты на обустройство скважин и улучшила логистику, уточнил он.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на церемонии награждения в рамках конференции AI Journey, подчеркнул, что примерно 70% отечественных компаний запустили бизнес-процессы по обеспечению безопасного использования технологий ИИ, а регионы, в свою очередь, создают благоприятные условия для их внедрения.

Пять российских регионов: Липецкая и Сахалинская области, Татарстан, Башкирия и Югра были признаны лидерами в области использования ИИ. Белгородскую и Тюменскую области, Москву и Якутию на конференции объявили перспективными регионами.