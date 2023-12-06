Москва, 6 декабря, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совета Федерации (СФ) 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Владимир Николаев/РИА Новости

«Вопрос включён в повестку завтрашнего заседания СФ», — приводит ТАСС слова сенатора.

Как передавало ИА Регнум, глава ЦИК Элла Памфилова 11 сентября заявила, что Центральная избирательная комиссия ведёт подготовку к выборам президента России. Выборы главы государства должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила она.

Ранее в ходе встречи со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске Памфилова заявила, что Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году и уже готовится осуществить свои планы. Глава ЦИК отметила, что к этой деятельности привлекли все центры, в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики. Вместе с тем Памфилова выразила уверенность: явка на предстоящих президентских выборах «будет большая».