Москва, 6 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров перешёл с iPhone на смартфон другого производителя. Новый гаджет глава внешнеполитического ведомства показал во время встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

После завершения своего выступления на встрече глав МИД прикаспийских государств Лавров достал из внутреннего кармана пиджака смартфон другого бренда.

В МИД России на вопрос журналистов об отказе главы министерства от американского смартфона заявили, что Лавров давно поменял iPhone на гаджет от другого производителя.

5 декабря Центробанк РФ запретил сотрудникам использование телефонов и планшетов компании Apple в служебных целях и исключил их закупку для своих нужд с 25 декабря этого года.

В начале июня ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. По их данным, несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами, предназначенными для слежки.

После этого, в августе, использование смартфонов и планшетов Apple для доступа к рабочим приложениям и почте запретило своим сотрудникам Минцифры России.

Кроме того, генеральный директор компании КамАЗ Сергей Когогин в августе также подписал приказ о запрете сотрудникам предприятия использовать в служебных целях электронные устройства от Apple.