Вашингтон, 6 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ на фронте и больших потерь в рядах украинской армии, сообщил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«Вы можете видеть в его взгляде, в нём нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», — сказал Дэвис.

По его мнению, удручающая ситуация для ВСУ из-за неудач на фронте и огромного числа погибших сильно повлияла на Зеленского, а лучше она не станет, так как Россия продолжает улучшать свой военный потенциал и увеличивать свою мощь.

Как сообщало ИА Регнум, корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер, побывавшая в зоне СВО, рассказала, что солдаты ВСУ сокрушаются из-за того, что им буквально нечем воевать с Россией.

По её словам, украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы, а склады ВСУ наполовину пусты и им нечем стрелять. Она также указала, что в сравнении с прошлым годом среди украинских военных многократно возросли пессимистические настроения.