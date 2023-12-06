Москва, 6 декабря, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 офицерам Вооружённых сил, Росгвардии и ряда служб. Указ главы государства опубликован 6 декабря.

Максим Блинов/РИА Новости

Восьми офицерам Вооружённых сил России присвоены звания генерал-лейтенанта, одному — вице-адмирала, 20 офицерам — звания генерал-майора, четырём — звания контр-адмирала.

Шести офицерам Росгвардии присвоены звания генерал-лейтенанта, семи — звания генерал-майора.

Кроме того, специальные звания присвоены ряду офицеров Росгвардии, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года президент России присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооружённых сил. Звания генерал-лейтенанта полиции присвоены шести офицерам, генерал-майора полиции — 21 сотруднику органов внутренних дел, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора — по одному сотруднику.

Также в ноябре 2023 года Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Вооружённых сил РФ Андрею Кузьменко.

В июне 2023 года президент присвоил звание генерал-полковника командующему Военно-воздушными силами России Сергею Дронову, звания адмирала — заместителю главкома ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову.