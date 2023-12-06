Москва, 6 декабря, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Лазарев после назначения главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) продолжит работу и в театре «Ленком Марка Захарова». Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба «Ленкома».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Народный артист России Александр Лазарев

«Александр Лазарев продолжит свою работу в театре в качестве ведущего артиста, а также в скором времени приступит к возобновлению спектакля «Пролетая над гнездом кукушки», — говорится в сообщении.

Коллеги также поздравили Лазарева с назначением на должность в ЦАТРА и пожелали ему новых творческих достижений, профессиональной команды и крепкого здоровья.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лазарев назначен главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА). C 1995 по 2020 год этот пост занимал Борис Морозов. После его ухода должность оставалась вакантной.