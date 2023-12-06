Москва, 6 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Победители акции по сбору макулатуры «БумБатл» получили призы на церемонии награждения, которая состоялась 5 декабря в павильоне Минприроды «Природоград» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В этом году акция проходила в четвертый раз в поддержку национального проекта «Экология» и охватила все регионы.

АНО «Национальные приоритеты» Победителей акции «БумБатл» наградили на выставке «Россия»

Победителей определили в шести номинациях: среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров. Кроме того, 20 человек выиграли в конкурсе креативных постов — они опубликовали в соцсетях самые интересные «бумажные» посты. Лучшие публикации показали гостям павильона, и их авторы в ближайшее время получат подарки.

По словам заместителя генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Маргариты Середа, в этом году акции удалось побить рекорд и по количеству собранной макулатуры, и по числу участников. Особенно активно в сборе макулатуры проявил себя бизнес.

«Мы рады, что бизнес так активно поддерживает инициативы государства. В этом сезоне «БумБатла» количество компаний-участников выросло в 1,5 раза. Во многом благодаря участию крупных предприятий и торговых сетей акция стала такой успешной. Мы обновили наш рекорд по количеству собранной макулатуры также в 1,5 раза. Выражаю благодарность всем представителям компаний и их коллективам. Вместе мы сделаем больше, в том числе и для успешной реализации задач национального проекта «Экология», — отметила Маргарита Середа.

В номинации «Детские сады» тройку победителей возглавил детсад «Семицветик» города Волгореченск Костромской области. Его воспитанники поставили рекорд по количеству собранной макулатуры — 42,7 тонны. На втором и третьем местах оказались детсад «Ягодка» посёлка Прииртышского Тюменской области (15 тонн) и детсад «Ёлочка» из Нового Уренгоя (7,6 тонн).

Победителем в номинации «Школы» признана Мезенская средняя школа Архангельской области с результатом в 36,5 тонны. Второе и третье места достались уссурийской средней школе № 130 (35 тонн) и воронежской школе им. Героя России Александра Крынина (23,4 тонны).

В категории «Ссузы» наибольшее количество макулатуры — 8 тонн — собрали студенты Енисейского педагогического колледжа Красноярского края. На второй позиции расположилось Котласское речное училище им. Адмирала Макарова из Архангельской области (7 тонн). Также в тройке лидеров оказался Брянский профессионально-педагогический колледж с результатом 3,67 тонны.

Среди вузов самым результативным оказался МГУ имени М. В. Ломоносова — его студенты собрали почти 15 тонн макулатуры. Вторая позиция осталась за Волгоградским государственным техническим университетом (12,75 тонны). Третье место досталось Санкт-Петербургскому государственному университету (3,7 тонны).

Среди представителей бизнеса победителем стал коллектив Сбера с результатом в 280 тонн. Второе место досталось работником «Почты России» (186 тонн). На третьем месте расположился «Чувашпотребсоюз», собравший 111 тонн макулатуры.

В спецноминации «Ретейл» победил коллектив сети магазинов «Магнит», показавший результат в 50 тысяч тонн. На втором и третьем местах оказались X5 Group (33 тысячи тонн) и «Лента» (4,6 тысячи тонн).

В десятку самых результативных регионов по итогам акции вошли Подмосковье (1855 тонн), Белгородская область (336 тонн), ХМАО (226 тонн), Татарстан (185 тонн), Брянская область (177 тонн), Кировская область (144 тонны), Саратовская область (140 тонн), Москва (139 тонн), Чувашия (134 тонны), Башкортостан (128 тонн).

В этом году «БумБатл» впервые прошел под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В сборе макулатуры по всей стране помогали волонтёры. Кроме того, они проводили экоуроки и мастер-классы по переработке.

АНО «Национальные приоритеты» Победителей акции «БумБатл» наградили на выставке «Россия»

«Мы постарались внести в «БумБатл» что-то новое и интересное молодежи. На протяжении месяца сотни наших волонтёров были вовлечены в акцию и стали её движущей силой по всей стране. Мы помогали в сборе макулатуры, проводили экоуроки и тематические бумажные мастер-классы. Вместе с героями акции — БумБоем и БуМашей — отправились в настоящее экопутешествие по городам центральной России на специальном «Зеленом фургоне». А еще провели первый за историю «БумБатла» фестиваль «Бумбатлфест», — отметил сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев поблагодарил участников за поддержку акции. Он отметил, что с каждым годом собранной макулатуры становится всё больше.

«У нас в стране ежегодно перерабатывается около 63% отходов бумаги и картона, это 4,5 млн тонн макулатуры, из которой производится новая продукция. Производственные мощности на сегодняшний день уже достигли 5,5 млн тонн, так что возможности для развития есть. Но с учетом того, что рекорды «БумБатла» растут от года в год, мы уже задумываемся о том, что и нам нужно быть готовыми к новым рекордам», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. С этой целью в России формируется современная система обращения с ТКО: она рассчитана на два потока отходов — мокрых (неперерабатываемые) и сухих (будущее вторсырье).

Благодаря нацпроекту к 2030 году 100% отходов, образующихся в стране, будут проходить сортировку. Объем отходов, которые направляются на захоронение на полигоны, снизится в два раза по сравнению с уровнем 2018 года, а половина всех образуемых отходов будет использована повторно.

Формировать экологическую культуру в России помогает Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Достижения «БумБатла» в этом сезоне можно отметить не только с количественной точки зрения. Акция расширила форматы и, благодаря вовлеченности волонтёров, смогла охватить все регионы.