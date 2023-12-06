Москва, 6 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Для сопровождения полёта самолёта президента России Владимира Путина в ОАЭ были задействованы истребители Су-35С со штатным вооружением различного класса, сообщили 6 декабря в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Ведомство опубликовало видео сопровождения полёта самолёта президента истребителями.

«Истребители Воздушно-космических сил России Су-35с со штатным авиационным вооружением различного класса выполнили авиационное сопровождение на всём пути полёта литерного самолёта в ходе международного перелёта», — сообщили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851113" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Взлёт звена истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре, отметили в ведомстве. Су-35С пилотировали лётчики первого класса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что борт Владимира Путина на протяжении всего полёта в столицу ОАЭ Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС РФ.

От государств, над территорией которых проходил пролёт президентского борта, были получены разрешения для авиационного сопровождения, отметил также Песков. К истребителям Су-35 проявляют повышенный интерес в ОАЭ и других странах Ближневосточного региона, добавил он.

Президент России 6 декабря совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Предполагается обсудить двусторонние отношения, ситуацию на рынке нефти, вопросы международной и региональной повестки, в частности палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг Украины, рассказали ранее в Кремле.

В ходе визита в ОАЭ президент России заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между двумя странами. Объединённые Арабские Эмираты стали главным торговым партнёром РФ в арабском мире, в 2022 году товарооборот вырос на две трети, а в 2023-м рост, возможно, будет ещё большим, отметил Владимир Путин.