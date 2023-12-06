Херсон, 6 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Боевой дух Вооружённых сил Украины на херсонском направлении крайне низок, заявил 6 декабря «РИА Новости» пленный украинский морской пехотинец Роман Вертово.

Иван Шилов ИА Регнум

«У людей уже всё. Они уже устали. И видят бессмысленность. У нас все наживаются, а солдаты погибают… Да сволочи! Так подвести страну. Я бы их… Если бы была возможность… Всем идти на Киев… И всю эту банду в Днепре потопить», — сказал он.

Он рассказал, что из всего его подразделения он единственный остался в живых. По его словам, на левом берегу Днепра вся земля была пропитана трупным запахом.

«Там была «тропа смерти». Она вся была усыпана солдатами», — добавил пленный.

Сам он попал на фронт из малиновского военкомата Одесской области, где, по его словам, содержат насильно мобилизованных граждан Украины, лишая их любой правовой помощи. В плен к российским военным он сдался на левобережье Херсонской области в начале декабря.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный с позывным Журналист сообщил, что военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, украинские мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки. По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без мобилизационной подготовки. По его словам, в 501-м батальоне служат разные военнослужащие: и с профподготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую подготовку, офицеров в роте нет, поскольку они погибли либо ранены.

Ещё один украинский пленный рассказал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Он уточнил, что после этого его перевели в штурмовики, в ходе боя он был контужен и попал в плен к российским войскам.