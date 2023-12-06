Мелитополь, 6 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Признания американского сенатора Криса Мёрфи о том, что Киев может стать российским городом, бесценны, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Это бесценное признание, которое, во-первых, в очередной раз напоминает, что Киев всегда исторически был русским городом и он обязательно вернётся к своим корням», — сказал он «РИА Новости».

Американский сенатор признал, добавил Рогов, что русофобское украинское государство — это искусственное образование, которое поддерживало своё существование только за счёт западных финансовых вливаний.

По его мнению, у Украины нет другой судьбы, кроме как «после освобождения от власти нацистов снова стать великим русским городом».

Как сообщало ИА Регнум, немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его мнению, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.

Американский сенатор Мёрфи высказал мнение о том, что Соединённые Штаты скоро бросят Украину. По его мнению, отказ от поддержки Киева якобы может привести к вооружённому конфликту в Европе.