Москва, 6 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. ВС России отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Потери украинской армии составили до 140 военных. Об этом официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 6 декабря на брифинге.

Станислав Красильников/ РИА Новости

«На купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман», — сказал он.

По данным ведомства, потери противника составили до 140 военнослужащих, один танк, три бронемашины и гаубица М119 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Минобороны сообщило, что разведчики Западной группировки российских войск на купянском направлении уничтожили склад стрелкового оружия украинцев производства НАТО. Операция проводилась в тылу противника. Российские бойцы воспользовались погодными условиями, рассеянностью противника и расположением их боевых порядков, позволившим им скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в тыловые районы ВСУ.

До этого, 5 декабря, в военном ведомстве рассказали, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 245 украинских военных. По данным министерства, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайном Донецкой Народной Республики, а также и Левадном Запорожской области.