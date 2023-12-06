Москва, 6 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 290 бойцов, а также две чешские и одну американскую самоходки. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 6 декабря на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 5-й бригады национальной гвардии ВСУ у села Григоровка в ДНР. Авиация нанесла удары по живой силе и технике противника в районе Серебрянского лесничества.

Конашенков уточнил, что российские военные за сутки уничтожили и ранили до 290 бойцов ВСУ. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и две самоходных артиллерийских установки Dana чешского производства.

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