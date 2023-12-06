Москва, 6 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на херсонском направлении уничтожили САУ М-109 Paladin и другую технику противника. Об этом 6 декабря проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Lee Yong-Ho/Xinhua/Global Look Press САУ М-109 Paladin

Он отметил, что на данном направлении подразделения ВС России, артиллерия и авиация нанесли поражение противнику около населённых пунктов Гавриловка, Качкаровка и Весёлое Херсонской области.

Официальный представитель Минобороны РФ отметил, что общие потери ВСУ на херсонском направлении составили до 80 военных убитыми и ранеными. Также была поражена техника противника: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, три автомобиля, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Конашенков проинформировал о том, что российские военные поразили под Херсоном склад вооружения 124-й бригады теробороны Украины. Кроме того, были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах. Общие потери противника на херсонском направлении составили до 40 бойцов. Противник также потерял пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки М-109 Paladin и «Гвоздика», артиллерийскую систему М777 производства США.

Ранее средствами противовоздушной обороны были сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Лисичанск (ЛНР), Пески, Спорное и Александровка (ДНР), Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак.