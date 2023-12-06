Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за предоставление участка для строительства православного храма в этой стране.

Администрация президента. Кадр из видео

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Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря российский лидер Владимир Путин прибыл с официальным визитом в ОАЭ.

По словам главы государства, отношения России и Объединённых Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, ОАЭ — главный торговый партнёр России в арабском мире.