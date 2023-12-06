Москва, 6 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в течение суток сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Об этом 6 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожены 76 украинских беспилотников около населённых пунктов Владимировка и Кирилловка (ДНР), Белогоровка и Шипиловка (ЛНР), Ильченково, Новое, Харьково, Мирное и Переможное Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области.

Кроме того, за сутки были сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

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