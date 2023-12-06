Москва, 6 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на расширенном заседании межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС заявил, что грамотное управление финансовыми средствами позволит территориальным ФОМС решить вопросы с просроченной кредиторской задолженностью медучреждений.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ

По словам Ильи Баланина, у ТФОМС есть финансовые возможности для недопущения просроченной кредиторской задолженности. Роста долгов происходит из-за организации и планировании деятельности медицинских учреждений.

«Поэтому я прошу провести необходимую работу и принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам», — подчеркнул он.

Баланин добавил, что расходы на программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов возрастут. При этом спектр медицинской помощи расширится.

Так, будут увеличены расходы на оказание всех видов бесплатной медпомощи, прежде всего на профилактику заболеваний, медицинскую реабилитацию, пребывание в стационарах и специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Подушевой норматив вырастет с 16,8 тысячи до 19,2 тысячи рублей (+14%). Отдельно вырастут нормативы стоимости хирургической помощи. В приоритете останется первичная медико-санитарная помощь. Объем профилактических мер, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, вырастет на 17,3%.

На встрече также уделили внимание вопросам индивидуального информирования и сопровождения застрахованных лиц по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Помимо этого, поднималась тема нарушения прав пациента на надлежащее качество и своевременность оказания медицинской помощи и своевременного выявления рисков нарушения прав онкопациентов.