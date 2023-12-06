Новосибирск, 6 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Должность главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» покинул Дэвид Немировски. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба команды.

Григорий Соколов/РИА Новости Дэвид Немировски

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с 47-летним специалистом из клуба уходят ассистент главного тренера Евгений Королёв, тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон и видеотренер-аналитик Макс Маркович.

Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Кривокрасов, который работает в клубе второй год.

В настоящее время «Сибирь» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 41 очко после 40 игр. При этом команда проиграла четыре последних матча подряд.

Немировски стал главным тренером «Сибири» в апреле 2023 года. С 2018 по 2022 год он возглавлял нижегородское «Торпедо», которое трижды выводил в плей-офф КХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре чемпион мира 2014 года, финалист Кубка Стэнли вратарь Антон Худобин стал игроком «Сибири». С 2018 по 2022 год Худобин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». В сезоне 2019/20 он вместе с командой дошёл до финала Кубка Стэнли и стал лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.