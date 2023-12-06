Москва, 6 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль извинился за свою реакцию в адрес полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура.

Алексей Филиппов/РИА Новости Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

«Спартак» в 17-м туре на выезде уступил «Ахмату» со счетом 1:2. После первого мяча «Ахмата» Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем, после этого главный тренер столичного клуба толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удалён.

По его словам, он отреагировал так, потому что в тот момент был «агрессивный жест» в его сторону и любой нормальный человек «отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя».

«Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером «Спартака» и должен быть выше этого, не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось», — цитирует его пресс-служба «Спаратка».

В целом эта ситуация не красит футбол, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, «Спартак» прокомментировал эпизод и выразил недоумение, почему судьи, отвечавшие за видеоповторы (VAR) не подсказали главному арбитру Евгению Кукуляку, с чего начался эпизод.

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза не будет рассматривать поведение полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче со «Спартаком».