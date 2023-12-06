Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Абу-Даби начал переговоры с главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

6 декабря президент совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Предполагается обсудить двусторонние отношения, ситуацию на рынке нефти, вопросы международной и региональной повестки, в частности, палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг Украины, рассказали ранее в Кремле.

В случае с обоими визитами предполагается проведение переговоров в составе делегаций, после чего лидеры проведут разговоры тет-а-тет, сообщил ранее журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире, отметили ранее в своей публикации обозреватели американского агентства Bloomberg. Устойчивость российской экономики, неудачи ВСУ на фронте и сомнения в продолжительности американской помощи Киеву на фоне крепких связей России в том числе со странами Персидского залива способствуют закреплению такой ситуации, сказано в публикации.

Россия поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией, в частности, в ходе совместной работы в ОПЕК+, и такой характер отношений очень важен для принятия взаимовыгодных решений, отмечал ранее Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, по итогам саммита БРИКС, который состоялся в августе 2023 года в ЮАР, с 2024 года к организации могут присоединиться ещё шесть стран, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ. Владимир Путин отмечал, что, несмотря на имеющиеся у всех стран — участниц БРИКС проблемы, рост их потенциала, включая экономический, очевиден, и что основой процесса расширения БРИКС является создание многополярного мира, которое стало объективной реальностью.