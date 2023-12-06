Москва, 6 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Если в России сократят сроки, при которых возможно прерывание беременности, то это приведёт исключительно к негативным последствиям, считает профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьёв. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее появилась информация, что весной 2024 года в Госдуму внесут законопроект, одна из норм которого касается сокращения сроков, при которых допустимо прерывание беременности.

«Я эту тему знаю очень хорошо и давно, в том числе из рассказов моего родного отца (академик Андрей Воробьёв, первый министр здравоохранения РФ. — Прим. ИА Регнум), который начинал работать в те годы, когда аборты были запрещены. И историй о том, как женщины умирают, делая себе аборты самостоятельно, я наслушался достаточно. И сам тоже видел. Любой запрет — это всегда увеличение количества криминальных абортов. Хотим мы того или нет, но женщины всё равно будут их делать», — сказал специалист.

Воробьёв подчеркнул, что криминальные аборты — это всегда катастрофа и тяжелейшие смерти женщин. Поэтому, как подчеркнул профессор, он категорически против запрета абортов.

«И сокращение сроков тоже приведет к росту числа криминальных абортов! — заявил он. — И уж точно это не повлияет на деторождение. Никакого отношения к деторождению это не имеет. У нас сейчас провальная [демографическая] яма не от того, что аборты делают, а от того, что нет достаточного количества девушек, готовых рожать».

Он напомнил, что Россия может обратить внимание на опыт Польши, где аборты запрещены.

«Когда я общаюсь с поляками, они признаются, что всё равно в стране продаются таблетки, а кроме того, желающие сделать аборт выезжают в Германию. А у наших девочек будет такая возможность — ездить в Германию? А ведь Польша — жёстко католическая страна. Там всем объясняют, как надо жить правильно, и это всё равно не помогает», — подытожил Воробьёв.

Кардинальной иной точки зрения придерживается Ирина Филатова, доктор медицинских наук, профессор, руководитель частной клиники.

«Этот законопроект действительно очень активно обсуждается: запрет абортов в частных клиниках и сокращение сроков, при которых разрешено прерывание беременности. Их хотят снизить до 8 недель. Хотя лично я этого не понимаю», — сказал Филатова.

Она подчеркнула, что она категорически против абортов, поскольку это ведь не просто какая-то лёгкая процедура.

«Мол, таблеточку выпил, и всё хорошо. А то, что после этого 28% остаются бесплодными, и то, что каждая девятая женщина с 15 до 19 лет умирает при первом аборте, это никому не интересно. Так что сокращение сроков не принципиально. Здесь нужно говорить о другом и менять сознание и объяснять обществу, чем это грозит. Потому что мы и так живём в век, когда бесплодие стало таким же частым диагнозом, как простуда. У нас из 100 семей (это официальная статистика!) 46 бесплодных. Это колоссальная цифра. Ну сократят они до восьми недель. И какая разница? Сейчас до 12 недель аборты разрешены. Но восемь недель — это тоже ребенок, пусть и поменьше размером. Поэтому я отношусь к этому очень скептически. Матвиенко недавно заявила, что вообще она против запрета абортов. А его бы надо ввести. Чтобы были меры и для врачей, и для пациентов», — заявила Филатова.

Как сообщало ранее ИА Регнум, есть сведения, что в России частным клиникам могут законодательно запретить проводить аборты. В настоящее время проект закона о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. А кроме того, планируется также сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство в России не будет запрещать аборты и вводить за их совершение уголовную ответственность, но в перспективе искусственное прерывание беременности в РФ будет проводиться только по медицинским показаниям или после акта насилия.

В свою очередь президент Владимир Путин заявил о необходимости улучшить условия российским семьям с детьми. По его словам, государство постоянно уделяет этому внимание.

Кроме того, 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ Путин назвал острой проблему абортов и сказал, что решать её можно, улучшая социально-экономическое положение в стране, а также увеличивая помощь молодым семьям.