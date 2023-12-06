Москва, 6 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 3%, заявил 6 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Рост валового внутреннего продукта в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам 10 месяцев — 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%», — сказал Мишустин в своей лекции, которую он прочёл в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Российская промышленность «в целом неплохо» отреагировала на внешнее давление в виде санкций и постепенно восстанавливается после некоторого спада, отметил премьер-министр.

Что касается другого ключевого показателя стабильности экономики — уровня безработицы — то он вновь обновил исторический минимум, в то время как в странах еврозоны безработица более чем в два раза выше, чем в России, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что ВВП по итогам 2023 года может вырасти более чем на 3%.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Согласно прогнозу, экономика в 2023 году вырастет примерно на 2,8%, напомнил глава государства. Рост ВВП в 3% по итогам года будет хорошим результатом, добавил президент.

Перед российской экономикой сейчас стоит задача сохранить нынешние темпы роста, но если говорить о перспективе, то рост на 3% недостаточен, а для повышения этого показателя необходимо «компенсировать многие пробелы», отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.