Москва, 7 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Впервые за 10 лет главный приз программы «Мама-предприниматель» разыграют среди участниц со всей страны. Для федерального этапа программы, реализуемой по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», экспертное жюри отобрало 30 лучших инициатив среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа 2023 года. Многие из них — с социальной направленностью.

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«Каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса — 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Также предусмотрен спецприз», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Совмещать заботу о детях и бизнес — очень сложная задача, с которой справляются избранные, считает директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. Она считает, что социальный бизнес требует большей эмоциональной отдачи, чем просто предпринимательство.

«Ты должен быть сильно замотивирован решить какую-то социальную проблему, отдавать своему делу много времени и сил. Программа «Мама-предприниматель» призвана поощрить таких удивительных женщин, вдохновить на развитие, предоставить площадку для обмена опытом и общения», ― говорит Зверева.

Один из отобранных проектов реализует победительница программы из Татарстана Анна Жукова. На грант в размере 100 тысяч рублей она организовала детский клуб «Помогатор» в селе Столбище.

«Наш детский клуб «Помогатор» открыл свои двери только 3 сентября. В клубе на данный момент открыты самые разнообразные кружки — робототехника, обучению игре на гитаре, уроки рисования, шахматы, веселый английский, тестопластика, нейроигры, подготовка к школе, а также воскресные занятия «Утро мамы». Грант поможет закупить оборудование для проведения кружков и мастер-классов», — поделилась автор проекта.

В финал федерального конкурса «Мама-предприниматель» вышла оренбурженка Оксана Касеева — выпускница программы прошлых лет. Оксана 10 лет учила молодых людей портному делу, а в 2018 году открыла небольшое ателье. После выполнения заказа по пошиву зимнего комбинезона для ребенка с тяжелой формой ДЦП она определила профиль своего предприятия — изготовление одежды, которая требует особого подхода.

Со временем «Центр адаптивной одежды» получил статус некоммерческой организации. Последние полтора года команда центра помогает не только детям, но и участникам СВО.

В предстоящем финале федерального проекта «Мама-предприниматель» примет участие и жительница Краснодарского края Александра Саксон, которая стала победительницей регионального трека «Мама на селе». Александра — мать троих детей, юрист по образованию. Несколько лет назад они с мужем решили развивать собственную птицеферму.

«Мы воспользовались большинством госпрограмм по поддержке предпринимателей. Нам помогли в Центре «Мой бизнес» составить бизнес-план, провели маркетинговые исследования, разработали фирменный стиль. По социальному контракту я получила от государства 200 тыс. руб. на строительство брудерной (устройство для обогрева молодняка птицы в первые недели жизни). У нас с мужем два льготных займа по 500 тыс. руб. из Фонда микрофинансирования края. Именно благодаря этой поддержке смогли успешно построить свою ферму», — пояснила Александра Саксон.

Грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела получила жительница Иванова Юлия Пучкова. Её проект связан с производством и продажей на маркетплейсе пледов и детской одежды из флиса. Молодая мама начинала свою предпринимательскую деятельность с пошива нижнего белья на заказ.

«В 2022 году у меня родился второй ребенок, я купила плед для малыша и поняла в тот момент, что я тоже могу шить такие пледы. От знакомых узнала, что в Центре «Мой бизнес» есть услуга — помощь самозанятым в выходе на маркетплейс», — рассказала Юлия.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» по всей стране создаются программы и инициативы для развития женского предпринимательства, региональные центры поддержки бизнеса организуют мастер-классы, круглые столы и бизнес-девичники для передачи опыта экспертов в сфере ведения бизнеса тем, кто только начинают развивать свое дело.

«Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект, рассчитанный на женщин, которые планируют открыть свое дело в декрете или уже занимаются бизнесом, но пребывают в статусе ИП не более одного года.