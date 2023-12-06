Москва, 6 декабря, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Великобритания пытается строить из себя миротворца, заявила 6 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Марина Захарова ИА Регнум

Таким образом она прокомментировала сообщения СМИ о том, что британские дипломаты якобы готовятся давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Россией.

«Возможно, подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие заявленные миротворцы», — сказала она на брифинге.

Однако для того, чтобы такая идеология имела бы право на существование, нужно, во-первых, говорить об этом открыто, а во-вторых, подтверждать это делами, добавила Захарова.

«Пока делами подтверждено обратное, а именно запрет и всяческие ухищрения по тому, как отговорить киевский режим на протяжении всех этих лет от переговоров с Россией», — заключила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, британское издание Daily Express ранее сообщило, что британские дипломаты готовятся заставить Киев пойти на переговоры с Россией для завершения конфликта.

В материале говорится о том, что контрнаступление ВСУ не привело к успеху и это ставит под сомнение способность Украины победить в конфликте.

Глава фракции партии «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия 24 ноября рассказал, что украинская делегация, участвовавшая в мирных переговорах весной 2022 года, была готова на подписание мирного соглашения, предложенного Россией. Он сообщил, что этого не произошло из-за тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, убедившего Киев не соглашаться на мир.