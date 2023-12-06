Москва, 6 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Представители группы «М. Видео-Эльдорадо», в которую входит ретейлер электронных товаров «М. Видео», анонсировали ребрендинг сети, рассказали в пресс-службе группы.

Илья Питалев/РИА Новости

По данным представителей компании, «М. Видео» получила обновлённый логотип. Также появился модернизированный фирменный стиль с новыми визуальными элементами и шрифтами.

Несмотря на визуальные изменения, бренд по-прежнему будет узнаваем среди покупателей, заверили в компании.

1 декабря ребрендинг провёл сервис «Яндекс. Музыка» впервые с 2014 года. Сообщалось, что сервис изменил саму платформу, логотип и визуальный стиль. Кроме того, говорилось о внедрении новой модели рекомендаций, основанной на использовании глубоких нейросетей.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля маркетплейс Wildberries заявил о намерении обновить «устаревшую» концепцию бренда и логотипа. По словам основательницы и гендиректора площадки Татьяны Бакальчук, бренд «несколько устарел».

Бакальчук добавила, что компания рассматривает возможные варианты ребрендинга. Глава Wildberries акцентировала внимание на том, что основная цель маркетплейса — рассказать о социальной значимости бренда.