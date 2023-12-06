Вашингтон, 6 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана, в июле снятого с поста, могли довести до самоубийства или запытать до смерти. Об этом пишет 6 декабря американское издание Politico со ссылкой источники, близкие к высшим должностным лицам КНР.

THOMAS PETER/POOL/EPA/ТАСС Цинь Ган

«Цинь умер либо в результате самоубийства, либо от пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечатся высшие руководители Китая», — говорится в материале.

Цинь Ган исчез из медийного поля после того, как 25 июня встретился с главой МИД Шри-Ланки Мохамедом Али и заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

МИД Китая 11 июля объявил, что Цинь Ган «по состоянию здоровья» не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН в Джакарте, вместо него туда отправился Ван И, позже назначенный главой министерства. Во внешнеполитическом ведомстве Китая не стали говорить о местонахождении и состоянии здоровья Цинь Гана, хотя журналисты на брифингах об этом спрашивали.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Цинь Гана отправили в отставку за «внебрачную связь в США». В публикации говорилось, что внутренняя проверка Коммунистической партии Китая выявила наличие у министра любовной связи с женщиной, которая родила ему сына. Мальчик получил американское гражданство.

Известные российские китаеведы поделились с ИА Регнум своими версиями отставки Цинь Гана. Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов заявил, что этот политик не вписался в китайский политический бэкграунд. У него возникло системное недопонимание с Ван И, который стал новым главой МИД, а прежде был главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК.

И. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин предположил, что «товарищ Цинь Ган в чём-то провинился». А главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский высказал версию, что бывший министр тяжело заболел в тот период, когда Китаю предстояло участвовать в таких серьёзных мероприятиях, как саммит БРИКС.