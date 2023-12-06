Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Тема Украины может присутствовать в повестке онлайн-саммита «Большой семёрки» (G7), поскольку Киев сейчас находится в тяжёлом положении. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/Тарас Петренко

«В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжёлом положении, поэтому им нелегко сейчас», — сказал Песков, говоря о возможных темах на онлайн-саммите G7.

Как ранее сообщало ИА Регнум, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что к концу 2023 года США могут оказаться в ситуации, когда им будет трудно помогать Киеву, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг 4 декабря заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России.

Как написал Bloomberg, визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о том, что стратегия США по изоляции России на международной арене провалилась. По словам экспертов, этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене. Отмечается, что упрочило положение России состояние её экономики и отсутствие военных успехов у Украины.