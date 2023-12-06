Москва, 6 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Россия будет внимательно следить за ходом саммита «Группы семи» (G7), который пройдёт в режиме онлайн. Вероятно, он будет посвящён палестино-израильскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря журналистам.

«Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, ждут ли в Москве каких-либо заявлений по итогам саммита, он подчеркнул, что речь идёт о важном событии. В Кремле намерены внимательно его отслеживать, сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, виртуальная встреча лидеров G7 пройдёт 6 декабря, проведёт её премьер-министр Японии Фумио Кисида. В саммите будет участвовать глава киевского режима Владимир Зеленский.

В Белом доме анонсировали виртуальные переговоры президента США Джо Байдена с лидерами G7 в связи с неопределённостью, касающейся новой помощи Киеву от Вашингтона.