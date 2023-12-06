Москва, 6 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Отношения Германии и Украины находятся в режиме похолодания, поскольку завышенные запросы главы киевского режима невозможно удовлетворить, а траты немецкого правительства на Киев ведут страну к кризису. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился немецкий политолог Владимир Сергиенко.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины. Он также признал, что немецкая оборонная промышленность не может обеспечить поставки оружия Украине по определенным направлениям в необходимых объемах.

Немецкий политолог Сергиенко отметил, что украинские политические деятели имеют довольно завышенные требования к Западу и оказываемой им помощи. По мнению политолога, завышенные ожидания есть не только у главы киевского режима Владимира Зеленского, но и у мэра Киева Виталия Кличко, который ранее в интервью обвинил Германию в том, что она якобы ищет оправдания в том, чтобы не поставлять крылатые дальнобойные ракеты TAURUS. Такое давление, в частности, может привести к охлаждению в отношениях Германии и Украины.

«Официально немецко-украинские отношения не изменились, но они находятся в преддверии холодных времён. Украина не получит ожидаемое оружие и финансирование в ближайшее время, потому что оказалось, что бочка имеет дно, и это дно достигли не только США, его достигают и страны ЕС. И до этого отношения можно было представить как тёплый душ, но теперь он будет значительно охлаждаться», — поделился Сергиенко.

По мнению политолога, несмотря на идейные лозунги немецкого руководства о необходимости помогать Киеву, в реальности Берлин сталкивается с проблемами в бюджете и невозможностью выполнить данные ранее обещания.

«Германия помогает Украине, ещё она делает значительные взносы в «кассу» Евросоюза. И дальше многие страны ЕС получают оттуда деньги, как бы принимают самостоятельные решения о помощи Украине, но это, получается, деньги Германии. И сейчас правительству нужно спасать свои кресла — канцлера, министра обороны. А если озадачиться исключительно поставками оружия на Украину, то это значит развалить правительство и привести страну к весомому кризису», — говорит Сергиенко.

Он допустил, что основной посыл заявления Писториуса был направлен даже не к украинцам или американцам, а к немецким лоббистам, в особенности к председателю комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она довольно остро критикует правительство Германии за якобы недостаточную помощь Украине. В своё время Штрак-Циммерман также осудила канцлера Германии Олафа Шольца за промедление и отказ от поставок ракет TAURUS. По мнению Сергиенко, глава комитета бундестага по обороне задействована в делах, призванных влиять на немецкое правительство и общественное мнение в интересах производителей оружия.

«В Германии существует сговор ВПК и лоббистов, которые достаточно эффективно смогли пробить немецкие эшелоны власти, чтобы те стали поставлять оружие Украине. Но когда немецкая бухгалтерия начинает считать, во сколько Германии обошлась эта авантюра, то говорит, что у вас не только дыра в бюджете, у вас запланирован кризис. И я считаю, что именно об этом противостоянии говорит Писториус», — добавил политолог.

Поэтому Германии для помощи Украине приходится изыскивать средства из собственного бюджета. А их приходится брать, как заметил эксперт, например, за счёт повышения налогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. При этом министр обороны Писториус констатировал, что ЕС не успеет поставить в срок обещанный Киеву миллион артиллерийских снарядов.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что ЕС едва ли сумеет выполнить свои обязательства поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов к марту следующего года. По данным издания, сейчас, когда истекла половина срока с момента этого обещания, Украина получила лишь 30% от этого объёма.