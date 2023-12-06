Москва, 6 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Актриса Елена Корнилова, сыгравшая в сериале «Глухарь», умерла в Москве на 86-м году жизни, сообщил 6 декабря источник ИА Регнум.

Причину смерти источник не уточнил. В последнее время артистка часто жаловалась на слабость и много болела.

Тело актрисы накануне обнаружила медсестра дома престарелых на Большой Филёвской улице. Её нашли примерно через два часа после наступления смерти.

Елена Корнилова — выпускница ВГИКа, работала в Пермском театре драмы, а с 1964 года — актриса Театра на Таганке, в июне она отметила юбилей.

Актриса снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», «Фредерик Моро», «Странная женщина», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и других картинах.