Москва, 6 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали лидера и участников банды, причастных к убийству советника министра путей сообщения в 2002 году. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По словам Волк, задержанные были членами преступной группировки, которая совершала преступления в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Красноярском крае с 1998 года по сегодняшний день.

По информации представителя МВД, подозреваемым инкриминируется более 30 преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения в 2002 году в Одинцове Московской области.

Согласно данным правоохранительных органов, члены группировки обвиняются в похищении и убийстве владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году, покушении на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году, а также в других убийствах, совершённых в период с 2002 по 2004 год.

По предварительной информации, лидер группировки длительное время проживал на Украине с видом на жительство. Приезжая в Россию для координации работы банды, он получал деньги, полученные преступным путём. Затем он выводил средства на Украину, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета Виталия Раменского (по документам — Виталий Тоакэ), которого они считают участником Раменского организованного преступного сообщества, руководимого вором в законе по прозвищу Шишкан.

По данным источника агентства, 32-летнего мужчину задержали в квартире в подмосковном Жуковском. Против него возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Виталий Тоакэ с 2017 года входил в состав Раменского организованного преступного сообщества, возглавляемого Шишканом. Во время трехлетнего пребывания в СИЗО Шишкан назначил его представителем, который имеет право принимать решения от имени лидера преступного мира.