Москва, 6 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В рамках Дня инвестора Сбер раскрыл финансовые показатели своей стратегии на следующие три года. Компания намерена в каждый год выполнения стратегии достигать рентабельности капитала (ROE) не менее 22%.

Сбер Руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов

Сбер планирует достигнуть целевого показателя уже в 2024 году, когда, по мнению аналитиков, у многих банков может наблюдаться снижение доходов в связи с высокой ключевой ставкой и ограничениями ЦБ. «Никогда ещё Сбер не ставил столь амбициозную цель по рентабельности капитала. Наши акционеры будут получать доход и от растущей прибыли, и от дивидендов», — подчеркнул руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов.

Согласно своей стратегии, Сбер намерен выплачивать в виде дивидендов 50% от чистой прибыли. При этом, как отметил Скворцов, следующий год у Сбера ожидается ещё более успешным, чем этот, который стал самым лучшим в истории банка.