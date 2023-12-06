Москва, 6 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Литературно-патриотическое мероприятие «Русские чтения» состоится на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в проекте «Русские чтения».

Наталья Стрельцова, ИА Регнум

Мероприятие пройдёт 9 декабря с 17:00 до 19:00 на главной сцене 75-го павильона ВДНХ в рамках празднования Дня Героев Отечества. В качестве чтецов в нём примут участие, в частности, актёры Иван Охлобыстин, Егор Бероев, Михаил Мамаев.

Отмечается, что в программе будут известные произведения о героях великой многонациональной страны, об их подвигах, которые невозможно забыть.

Как сообщила общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», в проекте будут участвовать бойцы 110-й отдельной мотострелковой бригады из ДНР, которые прочтут стихотворение, находясь в окопе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на выставке-форуме «Россия» открылся Международный форум гражданского участия. Главными событиями первого дня стали церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, объявление Года волонтёрского движения в СНГ и запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Эти мероприятия приурочены ко Дню добровольца и продлятся до 8 декабря.