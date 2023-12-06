Москва, 6 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Москве мошенники под видом правоохранителей обманули маму актёра сериала «Интерны» Дмитрия Файнштейна. Злоумышленники обвинили 74-летнюю Наталью в том, что она переводила деньги ВСУ, поэтому ей необходимо сотрудничать с ними, чтобы избежать уголовного наказания. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из т/с «Интерны». 2010-2015. Россия Дмитрий Файнштейн

3 декабря в полицию обратилась 74-летняя Наталья Файнштейн. Пенсионерка рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников. Она не смогла сразу распознать преступников, потому что им удалось вывести женщину из равновесия. По словам потерпевшей, 2 декабря ей в Telegram позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником ФСБ и объяснил, что пенсионерку подозревают в переводе денег ВСУ, за что она скоро может стать фигурантом уголовного дела. Женщину убедили, что если она будет сотрудничать, то последствий удастся избежать. Вскоре ей перезвонил сотрудник «Центробанка» и объяснил, что злоумышленники ещё не успели воспользоваться деньгами Натальи Яковлевны, поэтому нужно срочно перевести их на «безопасный счёт». Наталья перевела деньги на указанные счета.

«Материальный ущерб составил 80 000 рублей. По заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Сын потерпевшей — артист Дмитрий Файнштейн. Он родился 8 декабря 1972 года. Актер известен своими работами в сериалах «Кодекс чести», «Интерны», «Карпов», «Морозова» и многими другими. Также он снимался в полнометражных фильмах, таких как «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Небо измеряется милями» Константина Буслова и других.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники обманули внучку архитектора Московского планетария Ольгу Синявскую. Они напугали её тем, что её деньги пойдут на помощь террористам.