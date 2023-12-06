Москва, 6 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Сбербанк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки, заявил 6 декабря первый зампред правления банка Кирилл Царёв журналистам в кулуарах Дня инвестора.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он отметил, что банк регулярно запускает новые продукты, а также улучшает старые. Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг «Домклик Плюс», который включает в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни», заверил Царёв.

«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что пока Сбербанк не получил официальные документы от ФАС, поэтому не может дать более развёрнутые комментарии.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней компании «СберСтрахование жизни» из-за жалоб граждан на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс», который даёт скидку на процентную ставку в 1% по договору ипотечного кредитования, а также включает полис страхования жизни и здоровья.

Такие действия, отметили в ФАС, лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усмотрело в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.