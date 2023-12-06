Москва, 6 декабря, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В России частным клиникам могут законодательно запретить проводить аборты, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, в настоящее время проект закона о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Планируется также сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

«Самого документа ещё нет», — уточнил собеседник, добавив, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не будет запрещать аборты в России и вводить за их совершение уголовную ответственность, но в перспективе искусственное прерывание беременности в РФ будет проводиться только по медицинским показаниям или после акта насилия.

В ряде регионов уже приняты решения о запрете на проведение абортов в частных клиниках, но это не значит, что нужно вводить тотальные запреты, в том числе в отношении тех медицинских учреждений, которые выполняют все нормы, и лишать женщин «права выбора», считает спикер Совфеда.

Ранее власти ряда регионов России ввели штрафы за склонение женщин к совершению аборта. Нарушением будут считаться действия по понуждению женщины к прерыванию беременности посредством уговоров и обмана, но информирование женщины о состоянии её здоровья и наличии медицинских показаний к прерыванию беременности под действие закона подпадать не будет.

На встрече с членами Общественной палаты РФ 3 ноября президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов. Глава государства отметил, что есть разные варианты её решения, в числе которых — ограничивать продажу препаратов, прерывающих беременность, но важнее всего улучшать социально-экономическое положение в стране, а также увеличивать помощь молодым семьям.

По мнению историка и демографа Андрея Коротаева, запрет на прерывание беременности может дать небольшой положительный результат для демографии. Куда эффективнее и важнее поддержка женщин со стороны государства и значительные стимулирующие выплаты на детей. Он привёл в пример дальневосточную социальную политику и опыт Сахалинской области с доабортным консультированием. Однако демограф также заметил, что значительную роль там сыграли жилищные меры и масштабная социальная поддержка властей. Поэтому, по его мнению, такого рода борьбу с абортами можно оценить позитивно, но нужны дополнительные стимулы.

Также Коротаев заметил, что данных о большом множестве абортов в частных клиниках, которые скрываются и не учитываются при статистике Минздравом, нет. По его мнению, люди с невысокими доходами предпочтут обратиться в этом случае в бюджетную больницу. А потому проблема не носит массового характера.