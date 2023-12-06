* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Женева, Швейцария, 6 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Комику Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувшему Россию вместе с супругой Аллой Пугачёвой, в Европе приходилось просить деньги у прохожих. Об этом он рассказал во время выступления в Женеве, сообщает 6 декабря aif.ru.

47-летний артист вспоминал «жирные времена» в России и поездки в Ригу в отдельном прицепном вагоне. Он констатировал, что «жизнь изменилась», и рассказал о том, как предупредил супругу о необходимости «дауншифтинга».

«Я говорю, ну вот чуть похуже будет». — «А, голожопинг?» — «Я говорю, да», — сказал Галкин.

Рассказывая про современный быт в Европе, артист посмеялся, что даже просил милостыню около супермаркета, потому что с банковскими картами возникли проблемы.

Комик заявил также, что не собирается возвращать орден Почёта Кузбасса, которого его лишили за проукраинскую позицию. По его словам, орден лежит в подмосковном замке, и, если за ним придут, нечистоты польются «со всех башен замка — будет оборона».

Как сообщало ИА Регнум, певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия.

В ноябре пару заметили на Кипре. Недавно Пугачёвой стало плохо в одном из кипрских магазинов. По словам одного из посетителей, он с трудом узнал российскую певицу, так неважно она выглядела.