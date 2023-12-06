Москва, 6 декабря, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Служба качества «Казанского вертолётного завода» (входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех») выявила поддельную резину при изготовлении прокладок для топливной системы вертолётов Ми-8МТВ-1 и «Ансат». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в госкорпорации.

Егор Алеев/ТАСС

Отмечается, что данную резину на завод поставил один из поставщиков, который стал победителем проведённых закупочных процедур. То, что резина не оригинальная, подтвердили и дополнительные испытания, после этого данные изделия были помещены в брак, а использованную до испытаний продукцию изъяли из производственных цехов и заменили на готовых вертолётах.

В госкорпорации отметили, что документы, которые подтверждают несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ, были переданы в службу безопасности предприятия. В ходе проведения внутренней проверки был установлен факт подделки документов о качестве резины.

«Материалы и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы», — приводит газета слова собеседника.

Отмечается, что по результатам рассмотрения материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

Как передавало ИА Регнум, ранее судебные приставы уничтожили поддельные запчасти с товарным знаком «Ярославского моторного завода». Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. Директор ярославской компании, занимающейся металлообработкой, организовал производство корпусов водяного насоса для грузовых двигателей. Для извлечения прибыли на свою продукцию он ставил товарный знак «ЯМЗ». По решению суда более 100 контрафактных деталей были изъяты и отправлены на утилизацию.