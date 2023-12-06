Москва, 6 декабря, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) предлагает провести выборы президента России 17 марта, этот вопрос Совфед рассмотрит на пленарном заседании 7 декабря, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Мы подумали, можно не откладывать, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы», — сказала сенатор на заседании комитета 6 декабря.

На это заседание будет приглашена глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, уточнил он.

Сенатор также добавил, что решение по вопросу о многодневном голосовании на выборах президента примет ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, Памфилова ранее отмечала, что подготовка к выборам президента уже началась. Центральная избирательная комиссия 22 ноября приняла перечень документов, которые необходимо представить для выдвижения кандидатов в президенты. Реестр включает в себя 58 форм документов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 ноября заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений насчёт выдвижения на выборах главы государства 2024 года, пообещав проинформировать, если такая информация появится. Официальный представитель Кремля надеется, что Путин будет участвовать в избирательной кампании, победит на выборах и дальше будет президентом России.

В свою очередь российский лидер заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.