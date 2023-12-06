Москва, 6 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Борис Писториус «переобулся», сказав, что Германия не является союзником Украины. Об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/ РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала Захарова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Писториус сказал, что Германия не считает себя союзником Украины. По его словам, Берлин не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса. Он добавил, что ход конфликта трудно предсказать, но призвал делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. При этом Писториус констатировал, что ЕС не успеет поставить в срок обещанный Киеву миллион артиллерийских снарядов.