Москва, 6 декабря, 2023, 12:09 — ИА Регнум. В Министерстве промышленности и торговли РФ отметили риски ухода иностранных продуктовых сетей, таких как «Ашан», Metro и Globus, из России, написали «Известия» со ссылкой на письмо вице-премьера России Андрея Белоусова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

В статье говорится, что на сегодняшний день иностранным ретейлерам принадлежат 483 точки продуктовых магазинов, а также распределительных и производственных центров в 49 субъектах страны. В общей сложности в этих компаниях трудоустроено свыше 50 тысяч работников.

В связи с этими рисками Минпромторг предложил правительству РФ продлить на год действие поправок, разрешающих отечественным сетям выкупать активы зарубежных ретейлеров. Без этих мер, согласно законодательству, компания не сможет выкупить активы, если у неё уже есть доля в похожей структуре в том же регионе в размере 25% и более, уточняется в тексте.

В материале отмечается, что, несмотря значительные активы, риск ухода этих компаний остаётся.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил, что «Ашан», Metro, Globus и Selgros могут принять решение о сворачивании бизнеса в стране, поэтому важно дать возможность российским сетям выкупить их торговые площади.

Перед этим Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2023 года срок действия положений, позволяющих отечественным торговым сетям выкупать торговые площади у компаний, которые закрывают свой бизнес в России.