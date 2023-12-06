Пекин, 6 декабря, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Глава МИД Китая Ван И в ходе разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, передаёт 6 декабря Центральное телевидение Китая.

Liu Jie/XinHua /Global Look Press Глава МИД Китая Ван И с госсекретарём США Энтони Блинкеном

«Ван И еще раз подчеркнул позицию Китая по тайваньскому вопросу и потребовал, чтобы Соединённые Штаты не вмешивались во внутренние дела КНР, а также не поддерживали и не потворствовали силам, выступающим за независимость Тайваня», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Госдепе заявили, что Блинкен провёл переговоры с главой МИД Китая Ван И, стороны обсудили усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе разговора Блинкен подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта.