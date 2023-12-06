Москва, 6 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Перспектив восстановления ЛНР, переселения из ветхого жилья в Мордовии, установки памятника героям Великой Отечественной войны на Кубани касаются вопросы российских граждан, адресованные президенту Владимиру Путину в преддверии итогов года. Об этом сообщается на сайте Москва-Путину.рф, куда поступают вопросы.

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Переселенцы из города Попасная в ЛНР, проживающие в съёмном жилье в Суходольске, спросили, будет ли восстановлен их город.

Жительница Курганской области попросила включить в программу газификации посёлок Искра, дома в котором отапливают две старые котельные. Она добавила, что жителям давно обещали заасфальтировать три километра дороги возле посёлка, но покрытия так и нет.

Житель села Александровка в Воронежской области попросил президента помочь со строительством школы и амбулатории. Он рассказал, что в селе живут больше 3 тыс. человек, но для учёбы и лечения им приходится добираться в соседний посёлок, прямого транспортного сообщения с которым нет.

Жители хутора в Краснодарском крае попросили помочь им с установкой памятника участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, многодетные семьи попросили уточнить, когда в регионе начнут выдавать им землю.

Вопрос из Мордовии касается ветхого жилья. Жители города Рузаевка попросили разобраться в ситуации с расселением домов, снос которых заблокирован.

Из Норильска президенту пожаловались на проблемы с квалифицированной медицинской помощью.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря в формате прямой линии и итоговой конференции. К полудню 6 декабря в адрес главы государства поступило свыше 256,4 тыс. вопросов.