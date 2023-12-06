Санкт-Петербург, 6 декабря, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) начал продавать билеты на матчи команды в кредит, сообщается 6 декабря на сайте команды.

Александр Вильф /РИА Новости

Отмечается, что срок кредитования — от шести до 36 месяцев, минимальная сумма покупки — 2 тыс. рублей.

«Это прекрасная возможность посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием», — говорится в сообщении.

«Зенит» после 17 туров занимает в Российской премьер-лиге второе место с 33 очками (10 побед, три ничьи и четыре поражения).

В последнем туре «сине-бело-голубые» проиграли на выезде столичному «Локомотиву» со счётом 1:3. На первое место после победы над «Оренбургом» вышел «Краснодар». Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». В следующем туре (9 декабря) «Зенит» дома встретится с командой «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

29 ноября московский футбольный клуб «Динамо» в первом матче четвертьфинала Кубка России сезона 2023/24 одержал минимальную победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:0.