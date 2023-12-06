Москва, 6 декабря, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) стал народный артист России Александр Лазарев. Об этом 6 декабря сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Народный артист России Александр Лазарев

«Главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении.

Александр Лазарев является народным артистом России (2007), лауреатом Государственной премии (1996), награждён орденом Дружбы (2021). Он родился в семье известных советских актёров Александра Лазарева — старшего (1938–2011) и Светланы Немоляевой. В 1990 году он окончил школу-студию МХАТ (курс Александра Калягина), после чего его приняли в труппу театра Ленком, где до сих пор он был одним из ведущих актёров.

C 1995 по 2020 год главным режиссёром ЦАТРА был Борис Морозов. После этого должность оставалась вакантной.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица получил предложение занять пост главного режиссёра ЦАТРА. Однако позже он заявил, что намерен поставить несколько спектаклей на сцене театра, но становиться его главным режиссёром не собирается.